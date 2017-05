Anzeige

Der jüngste Cyberangriff durch die Ransomware Wanna Cry zeigt wieder einmal: Erst, wenn es akut finanziell schmerzhaft für Unternehmen und Behörden wird, überdenken diese ihre bis dato oft mangelhaften IT-Sicherheitsmaßnahmen. Der Erpressungstrojaner legte vor rund zwei Wochen mehr als 200 000 Computer in etwa 150 Ländern weltweit lahm. Betroffen waren etwa Krankenhäuser in Großbritannien, Anzeigesysteme der Deutschen Bahn sowie Produktionsstätten des französischen Automobilherstellers Renault. Daten wurden verschlüsselt und sollen erst nach Zahlung eines Lösegelds freigeschalten werden. Und dafür mussten die Hacker nicht einmal tief in die Trickkiste greifen – sie nutzten für die Angriffe eine bereits seit längerem bekannte Schwachstelle des Betriebssystems Windows XP. Viele Unternehmen betreiben das Alt-System noch, haben jedoch das vom Hersteller angebotene Update zur Schließung dieser Lücke nicht installiert. Dabei warnt die IT-Sicherheitsindustrie seit Jahren vor genau diesen Risiken. Jörn Müller-Quade, Leiter der Arbeitsgruppe Kryptographie und Sicherheit am Karlsruher Institute of Technology (KIT) sieht die Attacke nur als Spitze des Eisbergs: „Zukünftig wird es noch weit bedrohlichere Angriffe von heute ungeahnter Wucht geben.“ Mit Trends wie Industrie 4.0 oder autonomes Fahren wird die Angriffsfläche für Cyberschurken immer größer. Gleichzeitig sei die Cybersicherheit bei der Entwicklung vieler neuer Geräte überhaupt nicht berücksichtigt worden, bemängelt der Sicherheitsexperte. Es ist also an der Zeit, das altbewährte Motto „Augen zu und durch“ abzulegen und in technisch aktuelle Infrastrukturen für IT-Sicherheit zu investieren. Oder zumindest einmal Updates zu installieren.

29. Mai 2017