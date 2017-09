Bits und Bytes sind nicht alles

Anzeige

Digitalisierte und vernetzte Fertigung – das zentrale Thema der EMO Hannover 2017 ist auch ein Schwerpunkt der vorliegenden Industrieanzeiger-Ausgabe. Wir berichten unter anderem über die entsprechenden Neuheiten und Sonderveranstaltungen. Die damit verbundenen Möglichkeiten und Chancen sind vielversprechend und spannend. Wer jetzt den Kopf in den Sand steckt und sich nicht darum kümmert, sich und sein Unternehmen für die digitale Zukunft zu trimmen, der wird es künftig schwer haben, im Wettbewerb mit internationalen Marktbegleitern zu bestehen.

Doch bei aller Euphorie rund um Industrie 4.0 dürfen wir die klassischen Themen nicht vergessen. Zuverlässige Maschinen und Automatisierungskonzepte, die auch für kleine Unternehmen interessant sind. Leichtbaukomponenten für hochdynamische Prozesse. Neue Schichtsysteme, fürs wirtschaftliche Zerspanen moderner Hochleistungswerkstoffe… Es gibt viele Premieren auf der EMO, die auf den ersten Blick weniger spektakulär scheinen. Aber die Vergangenheit lehrt: Gerade solche Entwicklungen haben den vermeintlichen Stars unter den Messepremieren in der betrieblichen Praxis regelmäßig die Show gestohlen. Nicht alles, was bei der Präsentation Staunen und Begeisterung auslöste, veränderte die Fertigungswelt in dem Maße, wie es zunächst für möglich gehalten wurde.

Digitalisierung und Vernetzung werden die Produktion sowie die Abläufe in und zwischen den Unternehmen dramatisch verändern. Aber ohne die entsprechende Hardware, ohne zuverlässige Maschinen, clevere Automationssysteme oder innovative Werkzeuge werden auch Bits und Bytes nicht den entscheidenden Unterschied machen.

4. September 2017