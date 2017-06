Die Robotik treibt Blüten

Anzeige

Es ist mal wieder so weit, Vorhang auf für die Roboter. In dieser Ausgabe finden Sie ab Seite 27 einen umfassenden Sonderteil zum Robotics Award. Der Preis für angewandte Robotik ist eine Zusammenarbeit des Industrieanzeiger und der Deutschen Messe AG, die 2011 begann und immer neue Blüten treibt. Damit meine ich die faszinierenden Einreichungen der Firmen, die sich mit ihrer Robotik-Lösung für den Preis bewerben. In diesem Jahr ist eine Simulations-Software auf Platz 1 gelandet. Ein Novum, denn bislang hat stets eine Hardware-Lösung den Robotics Award abgeräumt.

Aber nicht nur der Preis für angewandte Robotik treibt Blüten, sondern die ganze Branche. Fast jede Woche entsteht irgendwo auf der Welt ein neues Anwendungsfeld für Roboter, an das vorher irgendwie keiner ernsthaft gedacht hat. Der neueste Coup kommt aus den arabischen Emiraten, wo in Dubai die Polizei Verstärkung durch Roboter bekommt. Vor wenigen Tagen rollte der erste Robocop über den Platz vor dem Burj-Khalifa, dem 828 m hohen Wolkenkratzer und Wahrzeichen der Stadt. Bis 2030 soll ein Viertel der Polizeitruppe aus humanoiden Robotern bestehen. Die stählernen Schupos haben eine Mütze auf dem Kopf und einen Bildschirm vor der Brust. Über das Touchscreen können Passanten Delikte melden oder sich über einen Strafzettel informieren, den sie kassiert haben. Zudem ist der Roboter mit einer Kamera ausgerüstet, der Bilder live in die Einsatzzentrale übermittelt.

Ehrlich gesagt bin ich nicht begeistert von dieser Entwicklung. Sollte ich tatsächlich einmal schutzbedürftig sein, würde ich einen Polizisten aus Fleisch und Blut vorziehen. Bei Pflegerobotern sehe ich das genau so. Und womöglich bin ich nicht der einzige. Aber die Blüten werden trotzdem kommen.

19. Juni 2017