Europa muss Einhalt fordern

Anzeige

„Die Reichweite der amerikanischen Rechtsetzung hat ein schlicht inakzeptables Ausmaß angenommen“, erklärt Friedrich Merz in einem Gastkommentar im Handelsblatt. Damit drückt er aus, was inzwischen viele denken. Der Anlass: Die neuen Handelssanktionen der USA gegenüber Russland, die der Kongress verabschiedet und US-Präsident Trump nun unterzeichnet hat. Nur richten sich die nicht allein gegen Russland, sondern haben vor allem den Zweck, die eigene Energiebranche zu stützen. America First, ausnahmsweise mal nicht vom US-Präsidenten. Auf eine Abstimmung mit den Europäern verzichtete man, beschloss die Maßnahmen einseitig.

Die Maßnahmen zielen nicht allein auf russische Firmen in der Energiebranche, sondern auf jedes Unternehmen weltweit, das mit Waren, Technologien oder Dienstleistungen an der Wartung, Reparatur und Modernisierung russischer Gas- und Ölanlagen beteiligt ist. Laut dem VDMA sind Geschäftsvolumina ab 1 Mio. US-Dollar für Einzelaufträge oder kumuliert 5 Mio. USD innerhalb von zwölf Monaten betroffen. Die USA greifen massiv in die europäische Öl- und Gasversorgung ein, und die US-Justiz dürfte auch ihre Rechtsprechung extraterritorial anwenden.

Hier muss die europäische Politik zügig handeln und der Expansion US-amerikanischen Rechts Einhalt gebieten. Sonst droht ein ernster Handelskonflikt zwischen Amerika und Europa. Hilfreich könnten da die Regeln der WTO sein, eine Prüfung, ob die Russland-Sanktionen der USA gegen die Regeln des freien Welthandels verstoßen ist das Mindeste. Betreffen sie europäische Investitionen und Unternehmen muss eine Anklage vor dem WTO-Schiedsgericht folgen. Und zu hoffen bleibt, dass Amerika als verlässlicher Partner irgendwann wieder zurückkehrt.

14. August 2017