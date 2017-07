Komfort im Start-up-Gewand

Anzeige

Sie hinterfragen alles, sind anspruchsvoll, wollen ständig Feedback und Spaß im Arbeitsleben. Diese Klischees sind eng mit der sogenannten Generation Y, also den zwischen 1980 und 1995 Geborenen, verbunden. Andererseits ist mittlerweile auch bekannt, dass die um die Dreißigjährigen äußerst effizient, fleißig und loyal arbeiten – solange sie die Möglichkeit sehen, etwas voranzutreiben und mitzugestalten. Verwundern könnten da die Ergebnisse des diesjährigen Arbeitgeber-Rankings der Beratungsgesellschaft Universum. Aus einer Liste mit rund 140 Unternehmen konnten mehr als 40 000 Studierende fünf wählen, für die sie nach ihrem Abschluss am liebsten arbeiten wollen. Zwar will ein Drittel der Befragten unternehmerisch tätig sein, ein Start-up gründen oder bei einem solchen arbeiten will jedoch nur einer von zehn Befragten. Bei den beschriebenen Charaktereigenschaften hätte man selbstständigere Pfade vermuten können.

Jutta Rump, Professorin für Personalmanagement an der Hochschule Ludwigshafen irritiert das Ergebnis dagegen nicht. „Selbst etwas aufbauen können, ohne das unternehmerische Risiko zu tragen – das kommt an bei jungen Leuten“, sagte sie in einem Gespräch mit dem Handelsblatt. Junge wollen Konzernkomfort plus Start-up-Charakter. Das bestätigen auch die Namen der beliebtesten Arbeitgeber, die aus der Befragung hervorgingen: Automobilkonzerne wie Audi, BMW, Daimler und Porsche sowie hippe IT-Konzerne wie Google, Apple, Microsoft und Amazon rangieren auf den ersten Plätzen. Trotzdem funktioniert das Konzept auch im kleinen Rahmen: In unserer diesjährigen On-Tour-Strecke ab Seite 34 haben wir kleine und mittlere Unternehmen gefunden, die viel dafür tun, um junge Nachwuchskräfte zu gewinnen. Aber lesen Sie selbst.

31. Juli 2017