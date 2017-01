Paul gibt keinen Rabatt

Anzeige

Paul steht meist in der Nähe der Eingangstür im Saturn-Markt in Ingolstadt und wartet auf Kundschaft. Er sieht aus wie eine große, weiße Figur aus dem Brettspiel „Mensch ärgere Dich nicht“, der man die Hälfte vom Kopf abgesägt hat. In die schräge Schnittfläche ist ein dunkles Display mit einem Augenpaar eingelassen. „Hallo, mein Name ist Paul. Bist du auf der Suche nach einem Produkt?“, fragt Paul. Der Kunde: „Ja.“ „Welches Produkt suchst du?“ „Einen Pürierstab.“ „Du suchst einen Pürierstab, ist das richtig?“. „Ja.“ „Soll ich dich dahin bringen?“. „Ja.“ Paul rollt los. Sein Tempo hält sich in Grenzen, obwohl er sich hier bestens auskennt. Die digitale Karte des Marktes hat er gespeichert. Wenn jemand im Weg steht, bremst Paul ab, denn er kann nicht schnell genug ausweichen. Und anrempeln geht gar nicht. Dann wäre sein Einsatz hier auf der Stelle beendet.

Der Roboter als Verkaufsberater ist bislang ein Experiment. Die Wissenschaftler vom Fraunhofer IPA wollen herausfinden, welche kommerziellen Einsatzmöglichkeiten es für Roboter wie Paul noch gibt außer Haushalt, Pflege oder Events. Paul ist zwar langsam, aber er erledigt seine Aufgabe gut. Die Kommunikation ist allerdings ausbaufähig. Auf die Frage, ob Paul Rabatt gewährt, kommt die Antwort: „Da bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, wie meinst du das?“. „Ich möchte weniger bezahlen.“ Antwort: „Du möchtest nach weniger bezahlen suchen, habe ich das richtig verstanden?“.

Ich bin gespannt, wie lange Paul sich in Ingolstadt hält. Mit meinem Problem, das ich neulich in einem anderen Elektrofachmarkt hatte, wäre er sicher überfordert gewesen. Die Druckertreiber meines neuen Tintenstrahlers ließen sich nicht installieren. Ein Verkäufer aus Fleisch und Blut war damit zwei Stunden beschäftigt.

30. Januar 2017