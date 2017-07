Schneller als erwartet

Anzeige

Den Ausbau der Elektromobilität hat Daimler jetzt auch per Standortsicherung garantiert. Der Konzern rechnet damit, dass Elektroautos bis zum Jahr 2025 einen Anteil zwischen 15 und 25 % am gesamten Absatz des Unternehmens haben werden. Im gleichen Jahr, so schätzt Forschungsvorstand Ola Källenius, würde Mercedes-Benz noch mehr Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren verkaufen als heute. Mit dem jüngst gefassten Standortsicherungsbeschluss ist das Werk Untertürkheim mit seinen 19 000 Beschäftigten, die heute Reihenmotoren für Verbrenner und ab 2020 auch Batterien und Antriebsmodule für E-Fahrzeuge fertigen, in beide Richtungen abgesichert. Die Frage nach der Zukunft ihrer Standorte in der anstehenden Transformation treibt derzeit die Belegschaften aller deutschen Autowerke um. Dass Stromautos jetzt in den Mittelpunkt der Geschäftsmodelle rücken, ist der rasanten Entwicklung der Elektromobilität geschuldet: Tesla feiert Verkaufserfolg um Verkaufserfolg. BMW will rund 100 000 Stromautos in diesem Jahr an den Markt bringen, VW von 2025 an jährlich eine Million. Bei Volvo soll ab 2019 jedes neue Modell rein batteriebetrieben oder mit Hybridsystem fahren. Und in China, dem größten Automarkt der Welt, spielen elektrische Antriebe ohnehin künftig die Hauptrolle. Für die Marktbeobachter von Alix Partners zeichnet sich ab, dass sich elektrische Antriebe schneller durchsetzen werden als noch vor kurzer Zeit von vielen Marktteilnehmern angenommen. Den Herstellern bleiben ohnehin nur noch dreieinhalb Jahre, damit neu zugelassene Wagen das ab 2021 gültige Limit in der EU von durchschnittlich 95 g CO2/km nicht verfehlen. Zumal intensivere Abgasuntersuchungen folgen werden. Schon deshalb ist der elektrische Antrieb alternativlos.

24. Juli 2017