Der Begriff Zulieferer ist zumindest mit Blick auf die Branchenführer eigentlich ein Anachronismus, da diese längst nicht mehr nur das kleine Teil eines großen Ganzen sind. Im Automobilgeschäft gewinnt mancher Lieferkonzern durch Entwicklungen hin zur Elektromobilität und zum selbstfahrenden Auto an Macht. Innovationen wie die neue integrierte elektrische Achse von Bosch sind hochkomplex und werden nicht mehr ohne weiteres austauschbar sein. Gewiss ist diese E-Achse – von der auch ZF und Schaeffler jeweils eine im Programm führen – ein Glanzstück deutscher Ingenieurskunst. Doch die Revolution passiert anderswo: In kalifornischen Hightech-Konzernen ebenso wie in Fernost, wo das Herzstück des Elektromobilbaus hergestellt wird. Die Lithium-Ionen-Zelle macht heute rund 40 % der Wertschöpfung eines Stromers aus. Beim Antrieb mag Bosch mit der E-Achse einen Schritt voraus sein. Diese Entwicklung zeigt, dass Deutschland bei der technologischen Leitanbieterschaft vorn dabei ist. Doch der Leitmarkt ist schon wegen seiner schieren Größe China. Da hier die Elektro-Enthusiasten sitzen, dürfte die Bosch-Innovation mit großer Sicherheit auch dort gebaut werden. Denn der Zulieferer will die E-Achse in der Nähe einer Kunden produzieren. Hierfür hat Bosch heute schon ein flexibles und weltweit einsatzbereites Fertigungskonzept für die Komponente entwickelt. Es soll garantieren, dass jeder Kunde eine auf seine Bedürfnisse angepasste und schnell in die Produktion zu integrierende Lösung erhält. Das ist per se gut, aber Arbeitsplätze entstehen somit eher in fernen Ländern. Gut ist es auch für Start-ups, die nicht mehr groß anpassen müssen. Auch dadurch wird der Druck auf die etablierten Autohersteller immer größer.

11. September 2017