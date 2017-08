Smarte IT als Effizienzbasis

Anzeige

Es führt kein Weg vorbei an der Digitalisierung. Das ist wohl mittlerweile jedem Unternehmen klar, dennoch wabern noch viele unsichere Faktoren in Bezug auf das Internet der Dinge durch die Köpfe. Gerade in kritischen Infrastrukturen wie der Energieversorgung, Krankenhäusern oder zum Teil auch der Fertigungsindustrie ist die Angst vor Cyber-Angriffen und der damit möglichen Manipulation oder Entwendung sensibler Daten groß. Dass Sensoren Daten etwa zum Energieverbrauch einer Maschine zu unterschiedlichen Zeitpunkten sammeln und diese in einem Energiemanagementsystem zusammengeführt werden können, ist nichts Neues. Neu sind dagegen die Möglichkeiten, die intelligente oder gar selbstlernende Algorithmen bieten: Zum einen können die Mengen an Daten mittels einer Cloud schnell und kostengünstig verglichen werden. Künstliche Intelligenz, wie sie beispielsweise bei der Watson-Technik von IBM zum Einsatz kommt, kann daraus sinnige Schlüsse ziehen, die langfristig Energiekosten sparen und die Produktion effizienter gestalten können. Beispiele dafür, welche Mehrwerte künstliche Intelligenz konkret in Bezug auf die Energieeffizienz eines Betriebs bietet, hat einer unserer Autoren für Sie gesammelt. Mehr dazu ab Seite 22 in der vorliegenden Smart-Energy-Ausgabe.

Doch wie so oft bedarf es als Grundlage für die Digitalisierung natürlich eines an das Unternehmen individuell angepassten Digitalisierungskonzepts. Einige Fraunhofer-Institute, darunter das Institut für Produktionstechnik und Automatisierung IPA, erarbeiten nun in einem Forschungsprojekt ein Konzept für eine „Ultraeffizienzfabrik“: In dieser sollen künftig negative Effekte einer Produktion wie Abfall, Abluft und Abwasser minimiert und Ressourcen optimal eingesetzt werden.

28. August 2017