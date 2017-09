Stanzen, Biegen, Tiefziehen und mehr – auf Zuruf

Anzeige

Es gibt die Familienbetriebe noch, in denen der Chef jeden Auftrag selbst begleitet: zum Beispiel bei der Kurt Beier GmbH. Jetzt schreibt die dritte Generation diesen Service fort und entwickelt das Unternehmen technologisch weiter – stetig wie bisher.

Geschwindigkeit ist gefragt bei allem, was inzwischen im Programm steht: Kurt Beier liefert Stanz-, Biege-, Zieh-, Laser- und Kantteile nach speziellen Wünschen auf Zuruf, bei Bedarf im Eiltempo und mit Expressservice. „Flexibilität und Know-how sind unsere großen Stärken“, nennt Tim Dielmann die Besonderheiten, die den Betrieb seit über 60 Jahren auszeichnen. Dabei soll es bleiben. Mit diesem Vorsatz hat Dielmann, Enkel des Firmengründers, im Januar die Leitung übernommen, zusammen mit Christian Bode, der sich als langjähriger Mitarbeiter eingekauft hat und Compagnon wurde.

Was den jungen Geschäftsführern gemeinsam ist, macht die Werte und Schlagkraft des wendigen Kleinbetriebs aus: Sie kennen die Stanz-, Biege- und Lasertechnologien in und auswendig, haben ein über Jahre gewachsenes Know-how, sie wissen worauf es Anwendern ankommt und entscheiden auf kurzem Wege. „Bei uns hat der Kunde maximal drei Ansprechpartner“, sagt Dielmann. Der dritte ist der Onkel, der noch mitmischt. In der Produktion arbeiten sieben Beschäftigte. Änderungen etwa lassen sich auf kurzem Wege besprechen und umsetzen.

Spezialisiert auf Nischenanwendungen

Die Wendigkeit des Betriebs hängt mit einer vor Jahren getroffenen Richtungsentscheidung zusammen. 1950 von Kurt Beier gegründet, entwickelte sich das Unternehmen vom Behälter-/Apparate- und Stahlbau immer mehr zum Zulieferer für Stanz-, Biege und Ziehteile. „Wir wollten uns unabhängig machen von großen Stückzahlen, setzen auf Qualität, Vertrauen sowie partnerschaftliche Zusammenarbeit und bedienen heute sehr unterschiedliche Nischen“, erklärt Tim Dielmann – mit Stückzahlen meist zwischen 500 und 100 000. Zum Schlüssel wird der Service: Kurt Beier fertigt, wartet und lagert die Werkzeuge selbst. Das Team betreut Auftraggeber „von der Werkzeugkonstruktion bis zur Serie“ und berät bei Bedarf technologisch.

Zum Beispiel lassen sich Laserteile zuweilen schneller und/oder wirtschaftlicher produzieren als Stanzteile. Oder wenn „Not am Mann“ ist, wird kurzfristig eine Maschine umgerüstet und ein Eilauftrag eingeschleust. Eine Voraussetzung für kurze Lieferzeiten ist auch ein großes Lager an Roh- und Zubehörmaterialien. Und Dielmann und Bode verfolgen Investitionspläne, um die Firma wie bisher kontinuierlich weiterzuentwickeln.

Wie sehr auch ein Familienbetrieb von gutem Management lebt, zeigt ein griffiges Beispiel. Kurt Beier baute vor rund fünf Jahren einen Online-Shop für Zubehörteile im Geländer- und Treppenbau auf. Der Grund: Ein Großkunde war abgesprungen und orderte billig in Fernost. Die für diesen Kunden installierte Infrastruktur wollten die Siegener nicht einfach aufgeben und nahmen ihr Geschäft selbst in die Hand. Mit Erfolg: Heute bestreitet der Vertrieb dieser Produkte bis zu einem Viertel des Umsatzes. (os)

18. September 2017