Dieses Alarmsignal ist nicht zu übersehen: Von den insgesamt 1700 innovationstätigen Unternehmen, die der Deutsche Industrie- und Handelskammertag (DIHK) für seine jährliche Studie befragt hat, müssen 82 % ihre Innovationsaktivitäten einschränken, weil sie weder Facharbeiter noch Akademiker oder Auszubildende finden. Gewiss ist der Facharbeiter nicht unbedingt die Speerspitze im Innovationsgeschehen. Gleichwohl hat der Mangel an beruflich Qualifizierten zur Folge, dass einzelne Betriebe deshalb weniger in neue Technologien investieren. Abstriche werden laut der Befragung vor allem Unternehmen mit bis zu 250 Mitarbeitern machen. Ihnen droht nicht nur die Abwärtsspirale. Auch die Schere zwischen Mittelstand und größeren Unternehmen klafft immer weiter auseinander. Umso mehr sind Wirtschaft, Politik und Bildungseinrichtungen gleichermaßen in puncto Ausbildung gefordert. Die Lehre muss in der gesellschaftlichen Wahrnehmung aufgewertet werden und die Ausbildungsinhalte sind an Entwicklungen wie die Digitalisierung anzupassen. Dazu gehört auch, zielstrebigen Flüchtlingen eine Bleibeperspektive zu bieten – zumindest für die Zeit der Ausbildung, besser noch auch einige Jahre nach erfolgreichem Abschluss. Ein Stück weit lösen ließe sich die Innovationsbremse auch mit der längst überfälligen steuerlichen Forschungsförderung. Allerdings müssen von diesem Instrument auch die kleinen und mittleren Unternehmen profitieren. Die neue Bundesregierung könnte damit ein wichtiges Signal setzen und anders als ihre Vorgänger den Versprechungen endlich Taten folgen lassen.

18. September 2017