Übertragung ohne Keime und Schadstoffe

Anzeige

Die beiden Wärmeaustauscher von SEW – einer in der Außenluft und einer in der Fortluft – sind getrennte Systeme in Modulbauweise. Dies gewährleistet eine keim- und schadstofffreie Wärme-/Kälteübertragung. Auch eine Rauch- oder Brandübertragung wird ausgeschlossen. Der Einsatz in Lüftungs- und Klimaanlagen führt zu hoher Energieeinsparung. Aufgrund der hohen Redundanz und Betriebssicherheit können die sonst vorzuhaltenden Heiz- und Kälteleistungen reduziert werden Die Wärmerückgewinnung findet im Kreislaufverbundverfahren für alle luft- und klimatechnischen Anlagen statt. Basis ist der Gegenstrom-Schicht-Wärmeaustauscher (GSWT), in dem ein Temperaturaustausch zwischen Luft und Wasser mit einer Austauschgrade bis 90 % für beide Medien erfolgt.

2. September 2017