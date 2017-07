Volles Rohr

Anzeige

Slashpipe nennt sich ein mit Wasser gefülltes Kunststoffrohr für das Ganzkörpertraining. Was auf den ersten Blick simpel anmutet, hat beachtliche Qualitäten. Das Gerät, das an Handschlaufen gehalten wird, macht sich die chaotischen Eigenschaften des Wassers zunutze. Dieses schwappt ständig im Inneren der Röhre. Um die wogenden Kräfte auszugleichen, braucht es den vollen Körpereinsatz. So gut wie alle Muskeln samt der stabilisierenden Tiefenmuskulatur sind gefordert, was Balance, Körpergefühl, Feinmotorik verbessert. Dabei werden nicht nur Kraft und Ausdauer trainiert, sondern auch die intermuskuläre Koordination und der Gleichgewichtssinn. Die Körperhaltung verbessert sich, Rückenbeschwerden wird vorgebeugt. Die Polycarbonat-Röhren passen sie sich dem individuellen Trainingsstand an: Auf heftige Bewegungen reagiert das Trainingsgerät mit starken nachgelagerten Reaktionen, auf sanfte Bewegungen entsprechend weniger. Die in Deutschland entwickelte und produzierte Slashpipe gibt es in den Varianten „mini Orange“ für Einsteiger, Frauen und ältere Menschen sowie „Fit Blau“, empfohlen für Trainierte und Fortgeschrittene. Mini Orange ist 120 cm lang und wiegt 2,5 kg, die 150 cm lange Fit Blau wiegt 3,5 kg. Die Slashpipes sind zusammen mit einem Übungsposter erhältlich.

www.wissenschaft-shop.de, Artikel-Nr. 803379

