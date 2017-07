Anlagen werden vernetzt und digital abgebildet

Anzeige

Unter dem Namen C-Control Industrial IoT-Box 100 bietet Conrad Business Supplies in Zusammenarbeit mit Linemetrics eine einfach zu nutzende Gesamtlösung zur Überwachung verschiedenster Parameter: Ob Anlagenauslastung, Energieverbrauch oder Füllstand von Öltanks – mit der Box lassen sich schnell und günstig Maschinen, Gebäude oder Anlagen vernetzen und digital abbilden. Die Lösung besteht aus leistungsstarker Hardware, Kommunikation und Cloud-Services. Über acht Universaleingänge (0 bis 10 V) und Modbus RTU 485 werden Sensordaten erfasst und über das Mobilfunknetz an die Cloud übertragen. Mit einer Auswahl von mehreren hundert kompatiblen Sensoren hat der Hersteller für jeden Anwendungsfall das richtige Produkt im Sortiment. In der Cloud können reale Objekte digital abgebildet und mit Zusatzinformationen versehen werden.

30. Juli 2017