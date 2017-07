Sicherer Umgang mit gefährlichen Energiequellen

Anzeige

Mit Pasloto bietet Pilz eine Software zur Dokumentation von Lockout-Tagout-Prozessen (Loto) an. So können Tätigkeitsbeschreibungen für den Umgang mit gefährlichen Energiequellen einfach erstellt und dokumentiert werden. Loto beschreibt die Sicherheitsmaßnahmen (etwa Verriegelungen) beim Umgang mit Elektrik, Pneumatik oder Hydraulik. Mithilfe der Software können Berichte erstellt und die unternehmenseigenen Loto-Regeln geprüft werden. So lassen sich die Lockout-Tagout-Abläufe einfach dokumentieren. Die Software erstellt das Plakat zur Dokumentation der gesamten Prozedur einer Anlage und ermöglicht es, Fotos der Maschine und der Energiequellen zum Lockout-Tagout-Plakat hinzuzufügen.

