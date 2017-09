Anzeige

Dr. Andreas Bett (links) und Prof. Dr. Hans-Martin Henning (rechts) leiten gemeinsam das Fraunhofer Institut für Solare Energiesysteme ISE in Freiburg. Die Wissenschaftler mit den Schwerpunkten Photovoltaik, Gebäudeenergietechnik und Energiesystemanalysen treten die Nachfolge von Prof. Dr. Eicke R. Weber an. Dabei wollen sie das Forschungsgebiet Erneuerbare Energien stärker in ihrer Arbeit thematisieren.

18. September 2017