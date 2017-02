Anzeige

Der gebürtige Kölner Markus Schmidt hat Anfang des Jahres die kaufmännische Geschäftsführung der Hekuma GmbH, einer Gesellschaft der Elexis-Gruppe, übernommen. Schmidt war bereits zuvor in verschiedenen Leitungspositionen tätig, zuletzt als kaufmännischer Geschäftsführer eines Unternehmens aus der Elektronikbranche. Nun bringt der 48-Jährige sein Ingenieurwissen bei dem bayrischen Hochleistungsautomatisierer ein. Er werde in erster Linie für die kaufmännischen Fachbereiche die Verantwortung tragen, teilt das Unternehmen mit Sitz in Elching mit.

27. Februar 2017