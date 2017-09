Anzeige

Das Technologieunternehmen PTC, München, beruft Dr. Corinna Lathan in den Vorstand. Die interdisziplinär aufgestellte Wissenschaftlerin soll als neues Mitglied ihre Expertise in Mensch-Technologie-Schnittstellen für Robotik und mobile Technologie-Plattformen in den Vorstand einbringen. Sie will dabei die Themen Internet der Dinge und Augmented Reality verknüpfen.

21. September 2017