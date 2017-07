Anzeige

Der Aufsichtsrat der Kennametal Inc. hat Chistopher Rossi (Bild) zum President und Chief Executive Officer ernannt. Rossi folgt auf Ron De Feo, der vom Aufsichtsrat zum Executive Chairman of the Board ernannt wurde. Beide Änderungen treten zum 1. August 2017 in Kraft. Vor seinem Wechsel war Rossi Chief Executive Officer bei der Dresser-Rand Group Inc., einem US-amerikanischen Kompressorenhersteller, der 2015 von Siemens übernommen wurde.

25. Juli 2017