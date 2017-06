Kompetenz für intelligente Roboter

Anzeige

Prof. Dr. Martin Ruskowski (Bild) übernimmt die Nachfolge von Prof. Dr.-Ing. Dr. h.c. Detlef Zühlke in der Leitung des Forschungsbereichs „Innovative Fabriksysteme“ am Deutschen Forschungszentrum für Künstliche Intelligenz (DFKI) in Kaiserslautern sowie am bisherigen Lehrstuhl für Produktionsautomatisierung (PAK) der TU Kaiserslautern. Am neubenannten Lehrstuhl für Werkzeugmaschinen und Steuerungen (WSKL) der TU tritt er zudem eine Professur im Fachbereich Maschinenbau und Verfahrenstechnik an.

19. Juni 2017