Lapp stärkt alle Vertriebskanäle

Anzeige

Bei der U.I. Lapp GmbH hat Arnold Büscher die Geschäftsführung für den Vertrieb Deutschland übernommen. Als Maschinenbau-Diplomingenieur war Büscher zuvor in unterschiedlichen Führungspositionen bei renommierten, internationalen Industrieunternehmen tätig. Bei dem Stuttgarter Unternehmen will er künftig alle Vertriebskanäle stärken und den Fokus auf die Wachstumsmärkte in den Branchen Bahn, Lebensmittel- und Robotik-Industrie legen.

30. Mai 2017