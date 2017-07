Neu an der Konzernspitze

Anzeige

Mats Rahmström (Bild) steht seit Ende April als Vorstandsvorsitzender an der Spitze des schwedischen Industriekonzerns Atlas Copco AB. Er löst Ronnie Leten ab, der den Konzern acht Jahre lang führte. Seit 2008 war Rahmström Präsident des Konzernbereichs Industrietechnik, zu dem in Deutschland die Atlas Copco Tools Central Europe GmbH in Essen und der Klebe- und Dosiertechnik-Spezialist SCA Schucker GmbH & Co. KG in Bretten zählen.

10. Juli 2017