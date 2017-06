Neu im ZVEI-Vorstand

Anzeige

Die Mitglieder des Zentralverbands Elektrotechnik- und Elektronikindustrie (ZVEI) haben für die kommenden drei Jahre Jörg Timmermann in den Vorstand des Verbandes gewählt. Der Sprecher des Vorstands der Weidmüller GmbH & Co. KG, Detmold, sieht Deutschland bei der Digitalisierung und Industrie 4.0 in der Vorreiterrolle, zu der die Elektroindustrie einen großen Beitrag leisten kann und muss.

16. Juni 2017