Zum 1. August wird Ute Salzbrenner als Chief Financial Officer die Verantwortung für die Finanzen der Felss Gruppe, Königsbach-Stein übernehmen. Sie löst Mark Schwegler ab, der über zwölf Jahre für das Unternehmen tätig war. Zuletzt begleitete er die Übernahme der Felss Holding durch die Schweizer Beteiligungsgesellschaft Capvis. In den Aufgabenbereich von Salzbrenner fallen die Finanzen der Gruppe, das Controlling, IT sowie Human Ressources.

1. August 2017