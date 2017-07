Neuer Chef für SPS-Beirat

Anzeige

Der Ausstellerbeirat der SPS IPC Drives hat einen neuen Vorsitzenden: Wie der Messeveranstalter Mesago mitteilt, übernimmt Christian Wolf (Bild hinten, 3. von links), Geschäftsführer der Hans Turck GmbH & Co. KG aus Mülheim an der Ruhr, die Aufgabe des im vergangenen Jahr verstorbenen Dr. Peter Adolphs, vormals Geschäftsführer der Pepperl+Fuchs GmbH. Ebenfalls im Ausstellerbeirat vertreten sind Udo Aull, Günter Baumüller, Roland Bent, Maximilian Brandl, Dr. Thomas Cord, Heinz Eisenbeiss, Gerd Hoppe, Dr. Thomas Höfling, Gunther Koschnick, Nikolaus Krüger, Renate Pilz sowie Martin Roschkowski. Ihre Aufgabe ist es, die Ausstellergruppen der SPS IPC Drives in deren einzelnen Themenbereichen zu unterstützen.

12. Juli 2017