Anzeige

Das Automatisierungsunternehmen Pilz GmbH & Co. KG, Ostfildern, hat die Umorganisation seines internationalen Vertriebs abgeschlossen. Als neuer Vice President Sales International verantwortet Christian Erles (Bild) an der Spitze die internationalen Vertriebsaktivitäten. Der 47-jährige Elektrotechniker und Betriebswirtschaftler tritt die Nachfolge von Klaus Stark an, der jetzt als Leiter Innovationsmanagement beim schwäbischen Familienunternehmen arbeitet.

5. September 2017