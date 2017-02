Anzeige

Gerhard Rübling (Bild), Geschäftsführer und Arbeitsdirektor der Trumpf GmbH + Co. KG, Ditzingen, wird zum Ende des Geschäftsjahres am 30. Juni mit Erreichen der Altersgrenze aus dem Unternehmen ausscheiden. Der gebürtige Stuttgarter (63) trat 1988 in das Unternehmen ein und arbeitete in verschiedenen Funktionen bei Trumpf. Zum 1. April tritt Oliver Maassen (52) als Leiter Personal- und Sozialwesen der Trumpf-Gruppe in das Unternehmen ein. Er übernimmt den Verantwortungsbereich Personal von Rübling nach dessen Ausscheiden. Maassen wird nicht Mitglied der Gruppengeschäftsführung von Trumpf.

27. Februar 2017