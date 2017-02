Anzeige

Sein Einstieg bei Stäubli liegt knapp 20 Jahre zurück: 1997 absolvierte Gerald Vogt ein Praktikum am Entwicklungs- und Produktionsstammsitz Faverges. Heute verantwortet der 46-Jährige als Group Division Manager das weltweite Geschäft der Stäubli-Gruppe für den Bereich Robotik. In seiner neuen Position will Vogt den Wachstumskurs des Unternehmens fortsetzen und die Marktposition weltweit und insbesondere in Nordamerika sowie in Asien ausbauen, teilt die Stäubli Tec-Systems GmbH Robotics, Bayreuth, mit.

13. Februar 2017