Seit dem 1. September leitet José Ramalho als neuer Geschäftsführer die Turck-Niederlassung in Schweden. Das teilt die Hans Turck GmbH & Co. KG, Mülheim an der Ruhr, mit. Der 42-jährige Ramalho hat 20 Jahre Erfahrung in der Automatisierungsbranche, zuletzt als Sales Manager im Bereich Prozessautomation. Daneben war er verantwortlich für das System- und Projektmanagement-Team seines ehemaligen Arbeitgebers.

26. September 2017