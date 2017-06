Vertrieb in neuer Hand

Anzeige

Im April hat David Kehler (Bild) die Vertriebsleitung Deutschland bei der EBM-Papst Mulfingen GmbH & Co. KG übernommen. Er verantwortet den Flächenvertrieb Deutschland und berichtet direkt an Thomas Borst, Geschäftsführer Vertrieb und Marketing der Unternehmensgruppe. Kehler folgt in dieser Position auf den langjährigen Vertriebsleiter Alfred Müller.

26. Juni 2017