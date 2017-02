Anzeige

Bei der Schaeffler Technologies AG & Co. KG, Schweinfurt, hat Boris Baumann (Bild) die Leitung Vertrieb Deutschland für die Sparte Industrie übernommen. In seiner neuen Position verantwortet der 50-Jährige das Direktkunden- und das Vertriebspartner-Geschäft, das aus zehn Vertriebsbüros in Deutschland und den zugehörigen Technology Centern betreut wird. Er übernimmt damit die Aufgaben von Bernhard Acht, der nach 26 Jahren bei Schaeffler in den Ruhestand wechselt.

27. Februar 2017