Vertriebsleiter für DACH

Anzeige

Roland Bittenauer

20. September 2017

Bei der Parker Hannifin GmbH, Kaarst, übernimmtdie Leitung der Vertriebsorganisationen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Der 46-Jährige ist bereits seit 2009 als General Manager bei Parker in Österreich tätig, wird nun für die gesamte DACH-Region zuständig sein. Durch die Zusammenführung der Vertriebsorganisationen der drei Länder verspricht sich der Anbieter von Antriebs- und Steuerungstechnologie einen intensiveren Erfahrungsaustausch und mehr Effizienz in der Entwicklung.