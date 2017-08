Anzeige

Gerhard Sturm (82), Gründer und Mitgesellschafter der EBM-Papst Mulfingen GmbH & Co. KG, hat zum 1. August sein Mandat im Unternehmensbeirat an seinen Sohn Ralf Sturm übergeben. Der 47-Jährige, seit 2009 Leiter Personalwesen der Unternehmensgruppe, rückt in das siebenköpfige Beiratsgremium. Als Ehrenbeiratsvorsitzender bleibt Gerhard Sturm dem Familienunternehmen weiterhin verbunden.

15. August 2017