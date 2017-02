Anzeige

Veränderung in der Geschäftsführung der Rittal GmbH & Co. KG, Herborn: Carsten Röttchen (Bild) ist zum Geschäftsführer Produktion des Schaltschrank- und Systemanbieters berufen worden. Er übernimmt die Aufgabe von Michael Weiher, der sich in den Ruhestand verabschiedet. Der 48-jährige Wirtschaftsingenieur Röttchen ist seit April 2015 Geschäftsbereichsleiter Produktion bei Rittal. In seiner neuen Verantwortung wird er sich schwerpunktmäßig mit der Neuausrichtung der Produktion weltweit befassen.

13. Februar 2017