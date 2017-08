Sale & Lease Back schafft neue finanzielle Spielräume

Anzeige

Viele mittelständische Unternehmen möchten unabhängiger von ihrer Hausbank werden. Sale & Lease Back erweitert geschickt den Finanzierungsmix bei Investitionen in die Zukunft.

Thomas Vinnen, Geschäftsführender Gesellschafter der Nord Leasing GmbH, Hamburg

Digitalisierung, Innovationen, Wettbewerbsfähigkeit und Sicherung des Unternehmensbestandes – das sind nach dem neuesten Zukunftspanel Mittelstand 2017 des Instituts für Mittelstandsforschung die Kernthemen, in denen mittelständische Unternehmen derzeit die größten Herausforderungen sehen. Zwar ist die konjunkturelle Entwicklung gut wie nie und die Auftragsbücher voll, doch gerade die erfolgreichen Mittelständler wissen, dass der Blick nach vorne entscheidend ist, um die positive Entwicklung fortzusetzen.

Allen genannten Themen liegt zu Grunde, dass diese stark mit dem Thema Finanzierung verbunden sind. Fast immer sind zunächst Investitionen erforderlich, die unternehmensseitig am liebsten nachhaltig und mit möglichst wenig Verlust der Unabhängigkeit und/oder Belastung des Eigenkapitals von statten gehen sollten. Gerade der Wunsch nach mehr Unabhängigkeit von bestehenden Finanzierungspartnern wie der Hausbank ist es, der Unternehmen zunehmend alternative Finanzierungsmöglichkeiten in Erwägung ziehen lässt.

Unternehmen im produzierenden Gewerbe haben hier einen großen Vorteil. Sie besitzen mit ihren Maschinen und Maschinenparks oftmals stille Reserven, die sie in einer solchen Situation nutzen können, ohne ihre bestehenden Linien zu belasten. Bei Finanzierungen gemäß Sale & Lease Back oder Sale & Rent Back (Mietkauf) zählt in erster Linie die Werthaltigkeit der Maschinen und Anlagen. Diese verkauft das Unternehmen mit Liquiditätsbedarf an den Sale & Lease Back-Anbieter wie beispielsweise die Nord Leasing GmbH und least das Anlagevermögen anschließend vom Leasinggeber wieder zurück.

Worauf es bei Sale & Lease Back ankommt

Ein entscheidender Faktor bei Sale & Lease Back-Finanzierungen ist die fachmännische Bewertung der Maschinen und Anlagen des Unternehmens. Erfolgreiche Anbieter arbeiten hier mit erfahrenen Experten zusammen, die den aktuellen Zeitwert dieser Maschinen ermitteln. Der Zeitwert ist der Wert für einen Investor abzüglich Abbau, Transport und Ingangsetzungsaufwendungen und dient dem Leasing-Anbieter gleichzeitig in der Regel als Kaufpreis. Von der Prüfung bis zur Genehmigung und schließlich der Auszahlung des Kaufbetrages vergeht bei erfahrenen Spezialisten meist nur wenig Zeit. Somit kann die Liquidität vergleichsweise schnell zur Verfügung gestellt werden.

Der Unternehmer, der die Maschinen zurück least, zahlt monatliche Raten, die sich aus den erwirtschafteten Umsätzen finanzieren und die ergebniswirksam in die Gewinn- und Verlustrechnung des Unternehmens einfließen. Mögliche weitere Vorteile einer Sale & Lease Back-Lösung sind

die zügige Gewinnung neuer Liquidität bei uneingeschränkter Nutzung der Maschinen und Anlagen,

die Verbesserung der Eigenkapital-Quote durch das Herauslösen der finanzierten Maschinen aus der Bilanz sowie

das Generieren von Buchgewinnen durch das Heben stiller Reserven.

Beispiel Wachstum finanzieren

Bei der kurzfristigen Finanzierung des Working Capital oder als Ergänzung zu bestehenden Finanzierungen bei langen Zahlungszielen wie Factoring und/oder für kurzfristige Investitionen in die Erweiterung des Geschäfts kann Sale & Lease Back eine gewinnbringende Alternative sein. Wie das funktioniert, lässt sich am besten anhand eines konkreten Beispiels zeigen. Ein renommierter Mittelständler, der in der Textilherstellung tätig ist, benötigt kurzfristig zusätzliche Liquidität, da er sich angesichts der angespannten Marktlage entscheidet, die Produktpalette neu auszurichten, die Marke gezielt auf- und auszubauen und neue Vertriebskanäle zu erschließen.

Durch die Vielzahl an Maschinen und Anlagen bietet sich eine Sale & Lease Back-Lösung an: der Maschinenpark ist weitgehend abgeschrieben, nur circa 30 % der Maschinen und maschinellen Anlagen sind über Leasing finanziert. Die sich im Eigentum des Unternehmens befindlichen Maschinen werden nun bewertet und an die Sale & Lease Back-Anbieter verkauft. Die noch geleasten Maschinen werden ebenfalls bewertet und können gegen die Zahlung eines Ablösebetrags ebenfalls freigegeben und an den Leasinggeber verkauft werden. Gegen eine vereinbarte Leasingrate least das Textilunternehmen die Anlagen wieder zurück. Das frei gewordene Kapital investiert das Unternehmen wie geplant.

Unternehmensnachfolge finanzieren

Auch beim Thema Unternehmensnachfolge kann Sale & Lease Back eine hilfreiche Alternative sein. Hier sind die finanziellen Herausforderungen meist besonders groß. Mit der Finanzierung der Gesellschaftsübernahme ist der Käufer ausreichend belastet, hat Sicherheiten vergeben und Darlehen aufgenommen. Für anstehende Investitionen und Erweiterungen, typische Finanzierungsherausforderungen bei der Nachfolge, ist dann oft kein Spielraum mehr. Dazu kommt, dass Banken im Zuge der Übergabe häufig zusätzliche Sicherheiten verlangen, Mitarbeiter das Unternehmen verlassen und abgefunden werden müssen, Kunden wegbrechen oder Lieferanten versuchen, Konditionen neu zu verhandeln. Dazu kommen die Ablösung von beispielsweise Altverträgen, Risikovorsorge oder Abwicklungskosten.

Durch eine Sale & Lease Back-Lösung lässt sich der Finanzierungsmix geschickt erweitern und gleichzeitig die Eigenkapitalbasis verbreitern, ohne die Fremdkapitalquote zu erhöhen. Und das ohne zusätzliche Sicherheiten zu stellen und unabhängig vom Rating. Die Liquidität steht dem Unternehmen schnell zur Verfügung.

Unternehmen neu aufstellen

Die digitale Transformation bedeutet für viele Unternehmen auch oft die Notwendigkeit zur Reorganisation und Restrukturierung. Denn die Veränderungen, die damit einhergehen, sind so groß, dass dies auch Auswirkungen auf bestehende, nun aber vielleicht nicht mehr wettbewerbsfähige Bereich hat. Auch hier kann Sale & Lease Back kurzfristig zusätzliche Liquidität generieren. Während Banken Sicherheiten in Form von gebrauchten maschinellen Anlagegütern meist ablehnen, ist ein Sale & Lease Back-Anbieter genau darauf spezialisiert. Unternehmen können sich so – selbst in einer angespannten finanziellen Situation – zusätzliche Liquidität beschaffen.

