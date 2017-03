Anzeige

Der neue Mehrwege-Gegengewichtsstapler Flux von Hubtex (Halle 8, Stand B02) vereint die Vorteile eines Front- mit denen eines Seitenstaplers. Das serienmäßige, patentierte Lenksystem HX ermöglicht durch einen fließenden Übergang von Quer- in Längsfahrt eine deutliche Zeitersparnis. Dadurch werden selbst lange Lasten ohne Zwischenstopp bewegt. Die permanente Allradlenkung trägt zu kleinsten Wenderadien in allen Fahrtrichtungen bei. Der Stapler ist erhältlich in Tragfähigkeitsklassen von 3000 beziehungsweise 4000 kg, die Fahrtgeschwindigkeit mit dem Elektroantrieb beträgt in Längs- und Querfahrt bis zu 12 km/h. Die Zeitersparnis liegt bei rund 20 %.

27. Februar 2017