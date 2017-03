Anzeige

Zusammen mit seinen Vertriebspartnern Schöler und Hofmann zeigt Linde Material Handling (Halle 8, Stand B21) seine Flotte an Lithium-Ionen-Modellen. Diese umfasst neben Nieder- und Hochhubwagen, Kommissioniergeräten und Schleppern auchGegengewichtstapler. Im Bereich Automatisierung stockt der Hersteller sein Angebot auf: Künftig sollen Robotikgeräte Waren in höheren Regalebenen ein- und auslagern. Mit dem Linde N20 Optipick geht eine semiautomatische Kommissionierlösung an den Start. Damit kann der Mitarbeiter sich auf seine Picktätigkeit konzentrieren und spart unnötige Wege zwischen Fahrzeug und Regal. Ein smartes Armband dient als Fernsteuerung.

27. Februar 2017