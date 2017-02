Anzeige

Der spanische Maschinenbauer Nicolas Correa stellt auf der Intec in Leipzig eine neue Bettfräsmaschine vor: Die Norma 6-Axis ist für die die Mehrseitenbearbeitung prismatischer Werkstücke konzipiert.

Der spanische Werkzeugmaschinenhersteller Nicolas Correa hat im Juli 2016 seine deutsche Niederlassung – die Nicolas Correa Deutschland GmbH gründete. Rechtzeitig zur Messe Intec 2017 in Leipzig wartet das Unternehmen mit einer weiteren Neuvorstellung auf: In Halle 5, Stand B22 präsentiert der Maschinenbauer nicht nur seine erweiterte Vertriebs- und Servicestruktur sondern zeigt gleichzeitig die neuentwickelte Bettfräsmaschine Norma 6-Axis. Mit ihr stehen dem Anwender 6-Achsen für eine universelle und effektive Fräsbearbeitung zur Verfügung. Die Norma 6-Axis soll eine Lücke in der komplexen Teilefertigung schließen und durch die Mehrseitenbearbeitung prismatischer Werkstücke erheblich zur Minimierung der Rüstzeiten beitragen.

Veränderbar in den Verfahrwegen und Konfigurationen kann das Maschinenmodell an fast alle Anwendungsanforderungen angepasst werden. Ausgestattet mit dem Fräskopf UAD, der für jede der beiden Schwenk- und Anstell-Achsen 18000 Positionen verfügbar hält, können nahezu alle Winkelpositionen mit einer Genauigkeit von 0,02° erreicht werden. Durch die sehr robuste Bauform des Fräskopfes und die stabile Maschinenstruktur ist ein sehr hohes Spanvolumen möglich welches zusätzlich zur Verkürzung der Fertigungszeiten beiträgt.

In der Deutschland-Niederlassung mit Sitz in Vöhringen lagern unter anderem mehrere Leih- und Ersatzfräsköpfe für eine schnelle und unbürokratische Notfall-Sofort-Hilfe.

23. Februar 2017