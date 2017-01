Anzeige

Serviceroboter | 31 Mio. Haushaltsroboter im Wert von rund 13 Mrd. US-$ sollen bis in drei Jahren weltweit als dienstbare Geister Staub saugen, Rasen mähen, Böden reinigen oder als Spielzeug- und Hobbyroboter fungieren. Davon geht der Welt-Roboter Verband IFR – The International Federation of Robotics aus. Laut dem jüngsten Report „Service-Roboter“ dominieren zwar noch relativ wenige Massenmarktprodukte. Doch die nächste Generation werde immer leistungsfähiger und erobere neue Einsatzfelder, sagt IFR-Präsident Joe Gemma. Bis 2019 werden Haushaltsroboter, die Staub saugen und Böden reinigen, mit dann 30. Mio. verkauften Einheiten weiterhin den Löwenanteil ausmachen (2015: 3,6 Mio.). Roboter-Rasenmäher und Poolreiniger folgen auf den Rängen zwei und drei. Service-Roboter für die Assistenz älterer oder behinderter Menschen waren zuletzt stark nachgefragt. Waren vor zwei Jahren 4700 Einheiten im Einsatz, soll ihre Zahl im Jahr 2019 auf insgesamt 37 500 Einheiten steigen.

16. Januar 2017