ABB übernimmt GE-Sparte

Der Schweizer Konzern ABB hat jüngst die Übernahme der Industrial-Solutions-Sparte von GE für rund 2,6 Mrd. US-Dollar angekündigt.

ABB hat vor kurzem die Übernahme von GE Industrial Solutions angekündigt, dem globalem Geschäft für Elektrifizierungslösungen des US-Konkurrenten General Electric (GE). Damit will der Schweizer Energie- und Automatisierungskonzern seine Position als weltweite Nummer zwei in der Elektrifizierung stärken und seinen Zugang zum nordamerikanischen Markt verbessern, wie ABB-CEO Ulrich Spiesshofer erklärte. Die GE-Sparte mit Sitz in Atlanta/Georgia, verfügt über starke Kundenbeziehungen in mehr als 100 Ländern und eine etablierte installierte Basis in Nordamerika, dem größten Markt für ABB. 2016 erzielte die Sparte mit rund 13 500 Mitarbeitern einen Umsatz von rund 2,7 Mrd. US-Dollar, eine operative Ebitda-Marge von etwa 8 % und eine operative 6%ige Ebita-Marge. Für rund 2,6 Mrd. US-Dollar soll die Sparte an ABB verkauft werden, der Abschluss der Transaktion wird für das erste Halbjahr 2018 erwartet. Als Teil der Transaktion haben beide Unternehmen eine langfristige strategische Lieferbeziehung für ihre Produkte vereinbart.

„Zusammen mit dem Team von GE Industrial Solutions werden wir unseren sorgfältig konzipierten Plan für die Integration diszipliniert umsetzen, um GE Industrial Solutions als Teil der weltweiten ABB-Familie wieder auf ein wettbewerbsfähiges Niveau zu bringen“, betonte Spiesshofer. Die GE-Sparte wird in die Division Elektrifizierungsprodukte von ABB integriert: Dadurch werden laut Unternehmensangaben innovative Technologien und das Digitalangebot ABB Ability mit den komplementären Produkten und dem Marktzugang von GE Industrial Solutions zusammengebracht. Zudem werde ABB auf das Management-Team von GE Industrial Solutions sowie auf die dortige erfahrene Vertriebsmannschaft aufbauen, heißt es.

27. September 2017