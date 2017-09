Altair kauft Componeering

Anzeige

Altair hat die Componeering Inc. übernommen, ein in Helsinki ansässiges, auf Strukturanalyse und Design von Verbundwerkstoffen spezialisiertes Technologieunternehmen. Componeering, jetzt Altair Engineering Finland Oy, hat die Verbundwerkstoff-Simulationssoftware ESAComp entwickelt, ursprünglich ein Projekt der Weltraumorganisation ESA. Laut Altair ist ESAComp eine Basistechnologie, die sich heute in nahezu allen Industriebereichen etabliert hat, in denen Verbundwerkstoffe verwendet werden.

Initiiert wurde die Zusammenarbeit zwischen Altair und Componeering durch einen gemeinsamen Kunden. Ruag Space wandte sich an Altair mit der Bitte, die Möglichkeit eines Datenaustauschs zwischen beiden Softwarepaketen zu prüfen und gab so den Anstoß für die gemeinsame Entwicklung einer bidirektionalen Schnittstelle.

„Altair HyperWorks und ESAComp sind ein zentraler Bestandteil des Verbundwerkstoff-Analyseprozesses bei Ruag“, erklärt Ruag-Manager Ralf Usinger. „Wir freuen uns darauf, zu sehen, wie die immer engere Integration der Produkte dazu beiträgt, unnötige Unterbrechungen im Datenfluss auszuräumen.“

27. September 2017