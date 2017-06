Aus Kaba wird Dormakaba

Anzeige

Nach dem offiziellen Zusammenschluss von Dorma und Kaba im September 2015 ist die neu gebildete Firmengruppe per 1. Juli 2016 als ein Unternehmen unter globaler Dachmarke Dormakaba in das neue gemeinsame Geschäftsjahr gestartet. Rund 16 000 Mitarbeiter sind angetreten, um für Kunden der weltweite Partner für intelligente Zugangslösungen zu sein. In diesem Zuge wurde der Betriebsteil der Kaba GmbH in Dreieich auf die Dormakaba Deutschland GmbH mit Sitz in Ennepetal übertragen: Aus der Kaba GmbH Dreieich wurde nun die Dormakaba Deutschland GmbH. Die Dormakaba Gruppe ist einer der Top-3-Anbieter im globalen Markt für Zutritts- und Sicherheitslösungen. Mit starken Marken wie Dorma und Kaba im Portfolio bietet das Unternehmen Produkte, Lösungen und Services rund um die Türe und sicheren Zutritt zu Gebäuden und Räumen.

23. Juni 2017