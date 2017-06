Auszeichnung für die besten Lieferanten

Anzeige

Pilz hat seine fünf besten Lieferanten ausgezeichnet. Der „Pilz Award 2016“ würdigt Qualitätsniveau, Liefertreue und Zusammenarbeit.

„Unsere Partner leisten ihren Beitrag durch hohe Flexibilität, Zuverlässigkeit und Kompetenz mit Hilfe von maßgeschneiderten Logistiklösungen“, sagte Thomas Pilz, geschäftsführender Gesellschafter der Pilz GmbH & Co. KG bei der Verleihung des „Pilz Award 2016“ an fünf Zulieferunternehmen. Zu den Ausgezeichneten gehören die Steckverbinderhersteller EPT GmbH (Peiting), PK Components GmbH (Wendelstein) und Würth Elektronik Stelvio Kontek S.p.A. (Oggiono, Italien), der Kunststoffteilezulieferer Stewo GmbH & Co. KG (Helmbrechts-Haide) sowie der Kabelzulieferer TKD Kabel GmbH (Pliezhausen).

Für die Bewertung wurden die Kriterien Qualitätsniveau, Liefertreue und Zusammenarbeit herangezogen. Alle ausgezeichneten Unternehmen konnten laut Angaben „durch maßgeschneiderte Logistiklösungen in Bezug auf hohe Flexibilität, absolute Zuverlässigkeit und überragende Kompetenz überzeugen“. Wie im Privaten basiere „auch das Miteinander der Unternehmen auf einem tradierten Wertefundament“, so Pilz. Dazu zählten die gegenseitige Wertschätzung und der respektvolle Umgang, auch Ehrlichkeit und Offenheit, Loyalität und Zuverlässigkeit sowie Hilfsbereitschaft und Fleiß.

22. Juni 2017