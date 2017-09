Aventics expandiert nach Indien

Anzeige

Mit seinem neuen Vertriebs- und Fertigungsstandort im indischen Bangalore ist der Pneumatikspezialist Aventics jetzt in 22 Ländern über eigene Gesellschaften vertreten. Die südindische Aventics India Pvt. Ltd. umfasst Vertriebsbüros, einen Fertigungsbereich und ein Lager. In Mumbai, Chennai, Ahmedabad und Pune wurden weitere Vertriebszentren von Aventics eingerichtet, in Delhi soll ein neues Vertriebsbüro geplant sein. Kunden hätten noch mehr lokal hergestellte Waren gefordert. „Darauf sind wir eingegangen“, sagte Paul Cleaver, CEO von Aventics. Zumal der indische Markt Wachstum und Expansion verspreche.

8. September 2017