BMBF fördert Test von Anlagen und Prozessen

Anzeige

Viele kleine und mittlere Unternehmen (KMU) sind Hersteller und Anbieter von Maschinen und Anlagen-Bausteinen für Industrie 4.0. Diese Komponenten müssen zunächst in größeren und vernetzten Produktionsumgebungen erprobt werden. In vielen Forschungseinrichtungen gibt es bereits solche Testumgebungen, in denen Produktions- und Logistikanlagen sowie -prozesse getestet werden können. Das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) fördert KMU mit bis zu 100 000 Euro, um in einer geeigneten Testumgebung die erforderlichen Arbeiten durchführen zu können. Das Projekt wird von der VDI Technologiezentrum GmbH (VDI TZ) unterstützt. Antragsberechtigt sind Betriebe mit weniger als 250 Mitarbeitern und einem Umsatz von weniger als 50 Mio. Euro.

Weitere Informationen zu dem Förderprogramm gibt es unter www.i4kmu.de

4. Mai 2017