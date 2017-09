Boge betreibt Smart Factory

Anzeige

Boge hat die neu errichtete intelligente Fertigungsstrecke für den Highspeed-Turbo-Kompressor HST eingeweiht.

Auf 2000 m² sei damit eine Fabrikation in Betrieb gegangen, die Bauteil, Technik und Mensch verbindet, teilt Boge Kompressoren aus Bielefeld mit. „Unser High Speed Turbo-Kompressor ist die Antwort auf die zunehmende Nachfrage nach kundenindividuellen Lösungen bei gleichzeitig hoher Energieeffizienz“, sagt Geschäftsführer Thorsten Meier. „Um die Fertigung und Montage einfach und sicher zu gestalten, haben wir zukunftsweisende Produktionstechnologien für unsere Anforderungen modifiziert.“

Die SmartFactoryOWL in Lemgo ist das Vorbild der intelligenten Fabrik. Die dort installierten Prototypen wurden geprüft und für Boge weiterentwickelt. Innerhalb eines Jahres erfolgte der Teilumbau des bestehenden Fertigungsbereichs am Hauptsitz in Bielefeld.

18. September 2017