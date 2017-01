Anzeige

Wissensmanagement | Um die Qualität der Zusammenarbeit zu steigern und Reisekosten massiv zu senken, bietet die im Umfeld des Fraunhofer IPT und der RWTH Aachen entstandene Software oculavis Share die Lösung zur digitalen Transformation standortübergreifender Prozesse – im Kundenservice, in der Instandhaltung, bei Qualitätsaufgaben oder beim Management verteilter Produktionsstandorte. Share dient der weltweiten Vernetzung von Experten und Technikern mit Smart Glasses, Tablets oder Smartphones. Über die Cloud-Plattform teilen Unternehmen Reparatur- und Betriebsanleitungen ihrer Maschinen und Anlagen inklusive Produktdokumentation. Ebenso können Servicefälle, Audits und Wartungsaufgaben geplant und nachverfolgt werden. Techniker vor Ort haben die Möglichkeit zur prozessintegrierten und multimedialen Dokumentation ihrer Aufgaben. Die weltweite Verfügbarkeit der Cloud-Plattform Share ermöglicht ein standortübergreifendes Wissensmanagement. Bei akuten Problemen vernetzen sich Experte und Techniker live per Videotelefonie und teilen das gleiche Sichtfeld per Smart Glasses. Beide Hände bleiben dabei zum Arbeiten frei. So erhalten Unternehmen ein effizientes Werkzeug zur kollaborativen Lösungsfindung.

Multimediale Anleitungen und Augmented Reality Funktionalitäten ermöglichen die schnelle Schulung von Mitarbeitern – ohne Vor-Ort zu sein. Mit Share teilen Experten nicht nur Ihr Wissen – Share revolutioniert die standortübergreifende Zusammenarbeit produzierender Unternehmen.

Nach einer Vielzahl von Pilotprojekten mit ausgewählten Industriepartnern ist oculavis Share nun für alle Unternehmen verfügbar, die ihre standortübergreifende Zusammenarbeit optimieren möchten: Mit Smart Glasses, Augmented Reality und der Möglichkeit, Prozesse abzubilden.

