CO2 und grüner Strom werden zu Methanol

BASF hat mit BSE Engineering eine Entwicklungskooperation unterzeichnet, um Methanol aus überschüssigem Strom und CO2-Abgasen produzieren zu können – eine Art chemischer Energiespeicher. BASF stellt für das neue Verfahren des Partners einen maßgeschneiderten Katalysator bereit.

Der Prozess soll in dezentralen Produktionsanlagen realisiert werden, in denen beide Komponenten anfallen: in der Nähe von regenerativen Kraftwerken sowie großindustriellen Anlagen, die CO2 erzeugen. Der nachhaltig produzierte Strom wird dazu genutzt, Wasserstoff durch diskontinuierliche Elektrolyse herzustellen. Aus Wasserstoff und CO2 entsteht dann im zweiten Schritt Methanol, wofür die Katalysatoren der BASF zum Einsatz kommen. Auf diese Weise werden sowohl CO2 aus Abgasen als auch übriger Strom aufgewertet.

8. September 2017