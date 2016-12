Anzeige

Sicherheit ist eine global stark nachgefragte Dienstleistung. Davon profitiert die weltweit tätige Prüforganisation Dekra, die 2016 nach eigenen Angaben das 13. Jahr in Folge wachsen wird.

Nach vorläufigen Zahlen des Stuttgarter Unternehmens wird der Umsatz im laufenden Geschäftsjahr um rund 6 % auf etwa 2,9 Mrd. Euro steigen. Das Umsatzplus fuße dabei zu mehr als 80 % auf einem kräftigen organischen Wachstum, teilt das Unternehmen mit. Daran hat der Automotive-Bereich des Konzerns einen entscheidenden Anteil. Denn allein hier rechnen die Verantwortlichen mit einem Plus von rund 6 % und damit mit einem Umsatz von 1,5 Mrd. Euro. Das zweite bedeutende Dekra-Standbein ist die Prüfung und Zertifizierung von industriellen Anlagen. Hier erwartet das Unternehmen einen Zuwachs von mehr als 7 % auf insgesamt 865 Mio. Euro. „In einer hochtechnologisierten und zunehmend digitalen Welt sind wir als unabhängige Prüforganisation erfolgreich, weil wir nach anerkannten Methoden und Standards prüfen und für Sicherheit sorgen“, kommentiert Stefan Kölbl die Geschäftszahlen.

Gleichzeitig hat Dekra 2016 in die künftige Unternehmensentwicklung investiert. Das gilt für traditionelle Geschäftsfelder wie die periodische Fahrzeugprüfung, aber auch für noch junge Prüfmärkte rund um das Internet der Dinge. Allein in China wurden 2016 fünf neue Prüflabors eröffnet und weltweit in den vergangenen zwei Jahren insgesamt 15 neue Labore in Betrieb genommen. Entsprechend wächst die Beschäftigtenzahl um rund 1700 auf mehr als 38 000.

Durch die nach eigenen Angaben hervorragende Marktstellung geht die Prüforganisation für 2017 von einer Fortsetzung des langjährigen Wachstumskurses aus. Die positive Geschäftsentwicklung soll dabei in etwa auf dem Niveau der Vorjahre liegen. (bö)

14. Dezember 2016