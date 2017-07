Deutsche Industrie zückt das Laserschwert

Anzeige

Knapp 80 % der deutschen Unternehmen wollen Fertigungskosten mit Licht-Tools reduzieren. Dies belegt der Laser-World-of-Photonics-Trendindex 2017.

Deutsche Unternehmen setzen auf Photonik. So bringt die Messe München den von ihr zur Fachmesse Laser World of Photonics im Juni herausgebrachten Trendindex 2017 auf den Punkt. Zum Beispiel geringeren Verschleiß in der Materialbearbeitung versprechen sich die Manager: 70 % interessieren sich für optische Technologien, mit denen sich neue Werkstoffe bearbeiten lassen. 71 % sehen in der Photonik die Möglichkeit, sich als Vorreiter zu positionieren. 80 % haben die energiesparende LED-Technik im Fokus.

Dies und weiteres sind Ergebnisse des Trendindex, für den ein Marktforschungsinstitut 100 deutsche Industriemanager befragte. „Der Standort Deutschland zählt zu den ersten Adressen, wenn es um die Photonikforschung geht“, folgert Dr. Reinhard Pfeiffer, stellvertretender Geschäftsführer der Messe München.

